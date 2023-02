Realme-Smartphone lädt mit 240 Watt

(Quelle: Realme)

9. Februar 2023 - Das Realme GT Neo 5 ist ein für den chinesischen Markt konzipiertes Smartphone. Seine Schnellladetechnik ist der neue Benchmark.

Es gibt einen neuen Spitzenreiter unter Smartphones, was die Schnellladung betrifft: Das chinesische Realme GT Neo 5 lädt seinen 4600 mAh Akku mit 240 Watt. Das berichtet "The Verge". Mit dieser Leistung, so der chinesische Hersteller, sei der Akku innerhalb von neuneinhalb Minuten wieder komplett vollgeladen. Für 20 Prozent Ladung genügen dem Gerät 80 Sekunden an der Steckdose, 50 Prozent sind nach vier Minuten durch.Mit den 240 Watt reizt Realme den aktuellen Stand der Technik voll aus, denn USB-C-Kabel, welche diese Leistung überhaupt unterstützen, sind erst kürzlich vorgestellt worden. Der Hersteller Realme ist im Besitz von BBK Electronics, demselben Unternehmen, das auch Oppo und Oneplus besitzt. Das Realme GT Neo 5 wurde vorerst nur für den chinesischen Markt angekündigt, wo es in verschiedenen Konfigurationen vertrieben wird. Das Gerät mit der beschriebenen Schellladetechnik kostet umgerechnet rund 434 Franken. (adk)