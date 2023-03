MWC: Diese Hersteller nutzen die Snapdragon-Satellitentechnologie

(Quelle: Qualcomm)

1. März 2023 - Qualcomms neue Satellitentechnologie für Notrufe wird als erstes in High-end-Geräten von sechs namhaften Smartphone-Herstellern zu finden sein.

Qualcomm hat gemeinsam mit Iridium, Betreiber eines Satellitenkommunikationssystems, ein System namens Snapdragon Satellite entwickelt, das Satelliten-gestützte Kommunikation in Smartphones bringen will. Vorgestellt wurde die Technologie erstmals Anfangs 2023 im Rahmen der CES ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat man während dem MWC in Barcelona die Liste der Hersteller präsentiert, die Snapdragon Satellite als erste in ihren Geräten verbauen wollen. Diese heissen Honor, Motorola Vivo und Xiaomi . Wann die ersten Geräte dieser Hersteller mit der Satellitentechnologie auf den Markt kommen werden, ist bisher nicht bekannt, die ersten Snapdragon-Chips aus dem High-end-Segment sollen aber in der zweiten Jahreshälfte 2023 lanciert werden.Die Technologie nutzt das Low-Earth-Orbiting (LEO)-System von Iridium und kann über eine spezielle App genutzt werden. Damit wird es möglich, eine Zwei-Wege-Kommunikation zu haben und kurze Textnachrichten versenden zu können, um im Notfall rund um den Globus Hilfe rufen zu können, auch wenn sonst kein Mobile-Empfang möglich ist. Für die Nutzung wird ein kostenpflichtiges Abo notwendig sein. Neben Smartphones soll die Technologie künftig auch in anderen Produktegattungen zum Einsatz kommen – konkret nennt Qualcomm die Bereiche Compute, Automotive und IoT. (win)