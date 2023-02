Vivaldi 5.7 für Android erlaubt Youtube-Wiedergabe im Hintergrund

(Quelle: Vivaldi)

24. Februar 2023 - Vivaldi ist in der Version 5.7 für Android erschienen. Der Release soll deutliche Geschwindigkeitsvorteile bringen, zudem kann neu Audio im Hintergrund abgespielt werden – auch via Youtube.

Die Macher des alternativen Browsers Vivaldi haben die Version 5.7 für Android veröffentlicht. Der Release soll einige Verbesserungen mitbringen – insbesondere, was die Geschwindigkeit des Browsers angeht. So soll das Starten von Vivaldi nun deutlich schneller sein, selbst wenn Hunderte Tabs geöffnet seien, wie es via Blog heisst . Spannend zu dem die neu gebotene Möglichkeit, Audio weiter abzuspielen, wenn Vivaldi nur im Hintergrund läuft. Laut Vivaldi funktioniert das auch für Youtube, was bedeutet, dass man die Widergabe von Videos respektive Audio auch dann fortsetzen kann, wenn der Browser im Hintergrund läuft. In der Youtube-App ist das nur mit Youtube Premium Abo möglich. Ebenfalls verspricht Vivaldi, dass die Benutzeroberfläche mit der Version 5.7 noch besser skalierbar ist, und dass sich Autoplay für Videos in Webseiten deaktivieren lässt. Vivaldi 5.7 für Android findet sich via Googles Play Store Für den Desktop ist die Version 5.7 von Vivaldi bereits vor Wochenfrist erschienen. Hier hat Vivaldi vor allem an der Verwaltung der verschiedenen Browserfenster über das Window Panel gearbeitet, das in Windows Panel umgetauft wurde. Als Windows Panel sei das Panel nicht mehr nur auf aktive Fenster beschränkt, sondern auf alle geöffneten Fenster anwendbar, die sich nun sortieren und managen lassen. Ebenfalls neu ist, dass über das Suchfeld alle Fenster und Tab-Stapel durchsucht werden können, während im integrieren Mail-Client Mails automatisch als gelesen markiert werden können. Die Neuerungen der Desktop-Version sind im Detail hier beschrieben den Download findet man in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine". (mw)