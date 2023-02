Magischer Radierer und HDR für Google Fotos - allerdings nur für Abonnenten

24. Februar 2023 - Google hat neue Features für Google Fotos angekündigt, darunter einen magischen Radierer. Allerdings gibt es die neuen Funktionen nur für Abonnenten von Google One.

Google hat einige Neuerungen für Google Fotos angekündigt . Darunter ist ein magischer Radierer – eine Funktion, mit der unerwünschte Elemente mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz aus Fotos entfernt werden können. Optional gibt es auch die Funktion "Verbergen", mit der die Farbe von Objekten auf einem Foto geändert werden kann, damit diese mit dem Rest des Fotos in Einklang sind. Ebenfalls neu in Google Fotos ist ein HDR-Effekt, der über Videos in Google Fotos gelegt werden kann, um Helligkeit und Kontrast der gemachten Filme zu verbessern. Und schliesslich verspricht Google auch ein Update für den Collagen-Editor, mit dem Bildkompositionen gemacht werden können. Zum einen gibt’s neue Designs, zum anderen kann man Designs nun auf ein einzelnes Foto im Collage-Editor anwenden.Wermutstropfen rund um die neuen Funktionen, die in den kommenden Wochen für iOS und Android ausgerollt werden: Sie stehen nur Abonnenten von Google One offen. Für solche gibt es ausserdem ab sofort kostenlosen Versand bei der Bestellung von Abzügen oder Fotobüchern über den Google-Fotos-Druckshop. Leider gilt letztgenanntes nur für die USA, Kanada, die EU und UK, nicht aber die Schweiz. (mw)