Bigscreen stellt superleichtes VR-Headset vor

(Quelle: Bigscreen)

15. Februar 2023 - Bigscreen will mit Beyond im Verlauf des Jahres das derzeit kleinste VR-Headset der Welt auf den Markt bringen. Dieses wird vor der Auslieferung individuell an die Gesichtsform der Käufer angepasst.





Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des neuen VR-Headsets ist ferner, dass einzelne Elemente, wie beispielsweise das Gesichtspolster, auf Basis eines 3D-Gesichtsscans individuell auf jeden Käufer abgestimmt werden. In die Entwicklung soll nicht nur die Form des Gesichts, sondern auch die Position der Augen des Kunden miteinbezogen werden (Stichwort IPD). Dies verbessert laut Bigscreen sowohl den Komfort als auch die Bildqualität. Weiter sollen Käufer die Wahl zwischen einem inkludierten Soft-Riemen oder einem teureren Audio-Riemen haben, der angeblich die Ergonomie des Gerätes weiter verbessert und verschiede High-End-Audiofunktionen bietet. Das amerikanische Unternehmen Bigscreen, bekannt für seine gleichnamige VR-Kino-App, hat das laut eigenen Angaben bisher kleinste VR-Headset der Welt angekündigt. Bigscreen Beyond, wie das Gerät sich nennt, soll nicht nur sehr kompakt daherkommen, sondern (ohne Zubehör) auch lediglich 127 Gramm auf die Waage bringen und damit bis zu sechs Mal leichter sein als vergleichbare, aktuelle VR-Brillen.

Ausgestattet ist das 999 Dollar teure PC-VR-Headset, das ab sofort vorbestellt werden kann und in den USA im dritten Quartal 2023 ausgeliefert werden soll, ferner mit Pancake-Linsen sowie zwei hochauflösenden OLED-Displays (je 2560x2560 Pixel), die eine Bildwiederholrate von 90 Hz ermöglichen und 28 PPD (Pixel per Degree) bieten. Im Q4 2023 soll die VR-Brille, die mit verschiedenem Zubehör wie der SteamVR Base Station oder den Valve Index Controllern kompatibel ist, dann auch nach Europa kommen. (mv)