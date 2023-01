Haveibeenpwned.com um 230 Millionen gestohlene Deezer-Datensätze ergänzt

(Quelle: Have I Been Pwned)

3. Januar 2023 - 230 Millionen Datensätze der Musikplattform Deezer, die 2019 gestohlen wurden, wurden jetzt der Plattform Have I been pwned zugefügt.

Vor rund zwei Monaten hat der Musikstreaming-Dienst Deezer erklärt , dass man über deinen Datendiebstahl im Jahr 2019 informiert worden sei, der bei einem Partnerunternehmen stattgefunden habe. Bei diesem Vorfall seien Vor- und Nachnamen der Nutzer, Geburtsdaten sowie Mailadressen von Deezer-Nutzern abhanden gekommen.Nun hat die Plattform Have I been pwned, über die man überprüfen kann, ob die eigenen Daten bereits einmal Opfer eines Datenlecks wurden, die Deezer-Daten hinzugefügt. Dort ist zu lesen , dass die Deezer-Daten verkauft und dann über Hacker-Foren geteilt worden seien. Alles in allem seien beinahe 230 Millionen Nutzer vom Leak betroffen – inklusive IP-Adressen, gesprochene Sprachen, Geschlecht und geografischem Standort. Solche Daten können verwendet werden, um Phishing-Angriffe zu perfektionieren – entsprechend kritisch sollten betroffene Nutzer eingehende, suspekte E-Mails begutachten. (mw)