400 Millionen Twitter-Datensätze zum Verkauf angeboten

3. Januar 2023 - In einem Forum werden die Datensätze von 400 Millionen Twitter-Nutzern zum Verkauf angeboten. Die Daten sollen offenbar schon länger erbeutet worden sein.

Im Forum Breached.vc hat der Nutzer Ryushi 400 Millionen Datensätze von Twitter-Nutzern zum Verkauf angeboten. Ein Sample der Daten zeigt, dass die Datensätze aus den Namen, Nutzernamen, E-Mail-Adressen sowie Telefonnummern und der Anzahl Follower bestehen. Aus dem Sample ist zudem ersichtlich, dass sich in den Datensätzen auch zahlreiche Prominente Nutzer finden – etwa die US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez, der auf Security spezialisierte Journalist Brian Krebs, Ex-Präsidentensohn Donald Trump Jr., Apple-Mitgründer Steve Wozniak oder Google-Boss Sundar Pichai. Im Post werden Twitter respektive Twitter-Boss Elon Musk aufgefordert, die Daten zu kaufen, um so einer Busse für das Datenleck aus dem Weg zu gehen. Ein Preis wird allerdings nicht genannt. "Bleeping Computer" aber schreibt , dass die Hacker für einen exklusiven Verkauf der 400 Millionen Datensätze 200'000 Dollar verlangen. Ansonsten würden die Daten mehrfach für je 60'000 Dollar verlangt.Die Datensätze sollen bereits vor geraumer Zeit abgegriffen worden sein, über ein Leck, das im Januar 2022 geschlossen wurde und das bereits einmal für 5,4 Millionen verlorene Twitter-Datensätze verantwortlich war, so "Bleeping Computer". Laut dem Seucrity-Unternehmen Hudson Rock, dass den zum Verkauf stehenden Datensatz entdeckt und überprüft hat, könne man aktuell noch nicht sagen, ob der Datensatz tatsächlich 400 Millionen Nutzer umfasse. Allerdings habe eine Überprüfung der Samples gezeigt, dass die Daten echt zu sein scheinen. (mw)