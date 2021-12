Datenbank von Have I Been Pwned um 225 Millionen Passwörter ergänzt

(Quelle: Have I Been Pwned)

22. Dezember 2021 - Strafverfolgungsbehörden haben 600 Millionen Passwörter an Have I Been Pwned geliefert – davon waren 225 Millionen noch nicht in der Datenbank.

Über den Service Have I Been Pwned kann man überprüfen, ob das eigene Passwort bereits einmal in einem Datenleck abhanden gekommen ist. Zuletzt zählte die Datenbank des Dienstes rund 613 Millionen Passwörter – jetzt sind nochmals gut 225 Millionen dazugekommen. Dies dank einer Zusammenarbeit mit den amerikanischen und den britischen Strafverfolgungsbehörden – konkret dem FBI sowie der Abteilung für Cyberkriminalität der National Crime Agency. Diese haben dem Betreiber von Have I Been Pwned – Troy Hunt – knapp 600 Millionen neue Passwörter geliefert, von denen 225 Millionen sich noch nicht in den Datenbanken befanden. Dies erklärt Hunt via Blog . Unter anderem würden sich Passwörter wie flamingo228, Alexei2005, 91177700, 123Tests oder aganesq im Datensatz finden, schreibt Hunt. Zudem erklärt er, dass Have I Been Pwned nun eine direkte Schnittstelle zu den Behörden besitze, so dass die Strafverfolgungsbehörden Datensätze nach einem Leak schneller an die Plattform übermitteln können. (mw)