Die häufigsten Schweizer Passwörter 2021

(Quelle: SITM)

17. November 2021 - Nach wie vor stehen extrem leicht zu knackende Passwörter hoch im Kurs. Laut einer Studie heisst das weltweit mit über 103 Millionen mal meistgenutzte Passwort schlicht 123456.

Der Password-Management-Anbieter Nordpass präsentiert mit seiner Nordpass Studie 2021 die 200 am häufigsten genutzten Passwörter aus 50 Ländern, darunter die Schweiz. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit unabhängigen Experten auf Basis einer vier Terabyte grossen Datenbank erstellt.Die Ergebnisse sind erschreckend: Weltweit und auch hierzulande heisst das allerhäufigste Passwort schlicht 123456, das in der Schweiz 21'833-fach und weltweit über 103 Millionen mal festgestellt wurde. Nachdem von allen Seiten immer wieder betont wird, man solle doch bitte starke Passwörter wählen und sowohl Browser als auch Passwortmanager dafür Zufallsgeneratoren zur Verfügung stellen, ist es eigentlich unglaublich, dass derart simple Passwörter überhaupt noch in Gebrauch sind.

Auf den Plätzen 2 bis 10 geht es nämlich nicht minder grausam weiter. Am Beispiel der Schweiz belegen die Passwörter 123456789, 12345, password, 12345678, 1234, qwerty und 1234567 die nächsten sieben Ränge. Dahinter folgt interessanterweise yuantuo (ein Dorf in der chinesischen Provinz Sichuan), gefolgt von 111111. Mit Ausnahme von yuantuo (17 Minuten) sind laut Nordpass all diese Passwörter innerhalb einer Sekunde zu knacken. Die weiteren 190 häufigsten Passwörter wollen wir Ihnen hier ersparen – sie sind, auch für die anderen Länder, auf der Nordpass-Website ersichtlich Nur ein kleiner Trost ist es, dass es im Ausland auch nicht besser aussieht. In Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien etwa erscheint die Top-Ten fast identisch, mit lokalen Abweichungen wie azerty in Frankreich oder Juventus in Italien. Noch schlimmer: Nordpass stellt fest, dass die Passwörter sogar immer unsicherer werden, weil die Nutzer das Thema Online-Sicherheit zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. (ubi)