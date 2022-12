Twitter zeigt neu Zugriffszahlen auf Tweets und Börsenkurse

23. Dezember 2022 - Neue Funktionen bei Twitter: Unter anderem werden die Abrufzahlen einzelner Tweets öffentlich angezeigt, und über die Eingabe des Kurssymbols lassen sich Börsenkurse abrufen.

Zwei Neuerungen bei Twitter: Zum ersten lassen sich neu Börsenkurse über die Suche abrufen. Dazu muss man lediglich das Dollarzeichen, gefolgt vom Börsenkürzel des gewünschten Unternehmens eingeben – also beispielsweise $TSLA für den Kurs von Tesla. Daraufhin wird eine Bild mit der Kursentwicklung des gesuchten Unternehmens eingeblendet – allerdings ohne Zeitachse, was den Wert der Information relativiert. Immerhin wird der aktuelle Kurs und die aktuelle Veränderung ebendieses Kurses angezeigt.Zum zweiten hat Twitter-Boll Elon Musk angekündigt , Zugriffszahlen einzelner Tweets anzuzeigen, so wie man das beispielsweise von Videos auf Youtube kennt. Damit wolle man unter Beweis stellen, wie lebendig Twitter ist – schliesslich würden 90 Prozent der Nutzer von Twitter ausschliesslich lesend konsumieren, ohne selbst zu twittern, Tweets zu beantworten oder zu liken. Bislang waren Zugriffszahlen nur für eigene Tweets zu sehen. Wie es seitens Twitter Support heisst , ist die Funktion zuerst auf iOS und Android verfügbar und wird in Kürze auch auf der Web-Version von Twitter ausgerollt. (mw)