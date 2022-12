Twitter sperrt Accounts von Journalisten

16. Dezember 2022 - Wohl wegen Berichten über die Sperrung des Accounts Elonjet hat Twitter nun auch die Konten verschiedener US-Journalisten gesperrt, darunter Vertreter namhafter Publikationen wie "New York Times", "Washington Post" und "CNN".

Elon Musk wütet weiter durch die Twitter-Community. Nachdem Twitter das Konto Elonjet kürzlich gesperrt hatte, das über den Standort von Musks Privatjet informierte, mussten nun mehrere namhafte US-Journalisten eine Sperrung in Kauf nehmen. Ihr Vergehen: Sie haben über die Elonjet-Sperrung berichtet. Laut einem Artikel der "New York Times" sind neben einen Redaktor des eigenen Hauses Journalisten der "Washington Post, von "CNN", "Mashable", "The Intercept" sowie freie Journalisten betroffen – insgesamt bisher acht. Als Begründung gab Twitter jeweils nur an, die Accounts würden die Twitter-Regeln verletzen. Es ist unklar, ob die Sperrungen permanent bleiben oder nur temporär wirken sollen – in einer Umfrage, die Musk unter Twitter-Usern durchführte, war jedenfalls die Mehrheit der Antwortenden für eine sofortige Aufhebung der Sperrungen.Doch nicht nur Journalisten, sondern auch der offizielle Twitter-Account der mancherorts als Twitter-Alternative gehandelten Microblogging-Plattform Mastodon wurde gesperrt. Darüber hinaus scheint es zumindest im Moment unmöglich, in einem Tweet Links zu verschiedenen Mastodon-Instanzen zu platzieren, darunter die offizielle Instanz Mastodon.social. Wer einen solchen Link posten will, erhält bloss eine Fehlermeldung, wonach etwas schiefgelaufen sei, man solle es doch nochmals versuchen. (ubi)