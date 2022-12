Intels Grafikabteilung wird aufgespaltet

(Quelle: Intel/SITM)

23. Dezember 2022 - Intel spaltet seine Grafikkarten-Abteilung in zwei Geschäftseinheiten auf – eine für das Consumer-Geschäft und eine für das Datacenter-Business.

Prozessorriese Intel plant, die AXG-Gruppe (Accelerated Computing Systems and Graphics), die bislang für das Geschäft mit Grafikkarten zuständig ist, in zwei Geschäftseinheiten aufzuteilen. Dies ist auf "Toms Hardware" zu lesen . Eine Abteilung soll sich demnach um die Arc-Consumer-Produkte kümmern und der Client Compute Group untergeordnet werden, die auch die CPUs für Desktops und Notebooks entwickelt. Die zweite Sparte, bestehend aus den sogenannten Accelerated Computing Teams, wird sich künftig der Entwicklung von Grafikkarten für das Datacenter-Umfeld annehmen und der Datacenter und AI Group bei Intel angesiedelt. Mit dem Schritt wird Raja Koduri, aktuell noch Executive Vice President der AXG-Geschäftseinheit, zu seiner letzten Rolle als Intel Chief Architect zurückkehren.Wie Intel gegenüber "Toms Hardware" erklärt, habe man keine Pläne, etwas an der Roadmap rund um die dedizierten Arc-Grafikkarten zu ändern. Man wird also die geplanten Gaming-Grafikkarten, die unter den Namen "Battlemage" (2. Gen.) und "Celestial" (3. Gen) entwickelt werden, wie geplant lancieren – auch wenn der Hersteller sich auf kein Launch-Datum festlegen will.