Linux 6.1 mit Rust-Support erschienen

12. Dezember 2022 - Linux 6.1 bringt den seit längerem angekündigten Rust-Support für den Kernel. Über die nächsten Releases hinweg soll die Unterstützung nun ausgeweitet werden.

Wie erwartet ("Swiss IT Magazine" berichtete ) ist Linux 6.1 mit Unterstützung für die Programmiersprache Rust erschienen, wie "Golem" berichtet . In der dem Release zugehörigen Nachricht von Linus Thorwald ist davon aber spannenderweise nicht die Rede. Massgeblich beteiligt ist dabei Google, das den wichtigsten Entwickler der Rust-Integration im Kernel bezahlt.Der Rust-Support unterstützt im neuen Release noch recht wenige Funktionen und soll in den kommenden Releases ausgeweitet werden. Die nächste Version soll demnach neue Makros und String-Support unterstützen.Die Liste mit allen weiteren Neuerungen im Linux-Kernel findet sich in Thorwalds Schreiben an dieser Stelle. (win)