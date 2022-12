IFA 2023 findet vom 1. bis 5. September in Berlin statt

(Quelle: Screenshot)

12. Dezember 2022 - Die IFA wird auch 2023 in Berlin stattfinden, wie die beiden Veranstalter GFU und Clarion bereits im November mitteilten. Vom 1. bis 5. September 2023 wird es so weit sein.

Im November 2022 teilten die Verantwortlichen mit, dass die Elektronikmesse IFA auch in Zukunft in Berlin über die Bühne gehen wird ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die beiden zukünftigen Veranstalter GFU und Clarion hätten einen entsprechenden Zehnjahresvertrag mit der Messe Berlin unterzeichnet. Nun teilen die Veranstalter mit, wann es so weit sein wird: Vom 1. bis 5. September 2023 wird die nächste Ausgabe der IFA stattfinden.Im Rahmen der neuen Partnerschaft plant die IFA , auf ihrem Erfolg aufzubauen, indem sie ihr digitales Angebot erweitert und insbesondere der Marke IFA Next mehr Beachtung schenkt. So sollen mehr Start-ups und innovative Produkte in die Veranstaltung miteinbezogen werden. Ganz in diesem Zeichen steht die voraussichtliche Agenda der IFA 2023: "Die IFA wird das Rampenlicht auf die nächste Generation von Technologien, die grössten Innovationen, im Bereich Heimtechnologie, Nachhaltigkeitsinitiativen, Frauen in der Technologie, tragbare Gesundheitstrends, KI und Robotik, neue Start-ups und die besten Erfindungen des Jahres 2023 richten", wie es in der jüngsten Mitteilung heisst.Genauere Informationen zur Agenda oder zum Austragungsort sind noch nicht bekannt. Per Newsletter informieren die Verantwortlichen aber stets über die jüngsten Fortschritte in der Planung der IFA 2023. Über folgenden Link kann dieser Newsletter abonniert werden. (rf)