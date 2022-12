Edge öffnet Favoriten per Default in neuem Tab

9. Dezember 2022 - Microsoft hat den Edge-Browser um die Möglichkeit erweitert, Favoriten standardmässig in neuen Tabs zu öffnen. Daneben ist mit der Edge-Preview 110 die erste Version erschienen, die Windows 7 und 8.x nicht mehr unterstützt.

Microsoft hat dem Edge-Browser laut eigenen Aussagen eines der am meisten gewünschten Features spendiert. Wie der Softwareriese via Tech Community bekanntgibt , verfügt Edge ab sofort eine Option, um beim Klick auf einen Favoriten die betreffende Webseite jeweils in einem neuen Tab zu öffnen. Die Neuerung findet sich den Preview-Versionen der Canary- und Dev-Channels und der Rollout sei aktuell im Gang, heisst es weiter. Bis die neue Einstellung bei allen Preview-Nutzern verfügbar ist, kann es somit noch dauern.Daneben hat Microsoft beschlossen, mit der aktuell im Dev-Channel verfügbaren Edge-Version 110 die veralteten Betriebssysteme Windows 7, 8 und 8.1 nicht mehr zu unterstützen, wie "Neonwin" meldet . Die stabilen, offiziellen Edge-Versionen bieten nach wie vor Support für die genannten Windows-Versionen, doch muss davon ausgegangen werden, dass dies in absehbarer Zeit ein Ende nehmen dürfte. (rd)