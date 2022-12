Huawei Dev-Challenge winkt mit 15'000 Euro Preisgeld

(Quelle: Screenshot)

5. Dezember 2022 - Unter dem Motto Spark Infinity veranstaltet Huawei einen Wettbewer für Entwickler aus ganz Europa. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in der Höhe von 15'000 Euro.

Huawei ruft die Entwickler-Community aus ganz Europa und insbesondere auch aus der Schweiz zu einem Entwicklerwettbewerb auf. Unter dem Motto Spark Infinity veranstaltet das chinesische Unternehmen einen Wettkampf in mehr als 13 Schlüsselkategorien. Dem Sieger winkt ein Preisgeld in der Höhe von 15'000 Euro; weitere Preise gehen unter anderem auch explizit an Studenten und ganze Teams.Interessierte müssen sich ein Huawei-Cloud-Konto einrichten, sich für den Wettbewerb registrieren und eine Innovationsidee darlegen. Ideen können in mehr als 13 Schlüsselkategorien der Huawei Cloud in den Bereichen Enterprise Intelligence, PaaS-, IaaS- und Datenbanklösungen eingereicht werden. Die besten Teams beziehungsweise Vorschläge gelangen in eine Vorauswahl und werden in einer Reihe von Webinaren und Meetings durch technische Experten seitens Huawei geschult. Im März 2023 werden dann die sechs besten Finalisten ausgewählt und in einer offiziellen Zeremonie geehrt. Die Sieger erhalten 15'000, die Zweitplatzierten 5000 und die Drittplatzierten 3000 Euro. Zusätzlich können drei Studententeams je 1500 Euro gewinnen. Huawei sagt zudem allen Preisträgern die weitere Unterstützung in der Realisierung ihrer Projekte zu. Alle Details und das Formular zur Registrierung finden sich hier . (rf)