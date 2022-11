Logitechs Logi Dock getestet

(Quelle: Logitech)

26. November 2022 - Satte 499 Franken beträgt der UVP für Logitechs Logi Dock. Ob die Kombination aus Speaker, Docking Station und Konferenzlösung diesen Preis rechtfertig, zeigt unser Test.

Mit Logi Dock hat Logitech eine Kombination aus Speaker, Docking Station und Konferenzlösung auf den Markt gebracht, die mit einem UVP von 499 Franken allerdings kein Schnäppchen ist. Für die aktuelle Ausgabe von "Swiss IT Magazine" haben wir Logi Dock getestet, insbesondere auch im Hinblick darauf, ob die Lösung ihren Preis wert ist.Zu einer abschliessenden Antwort sind wir dabei allerdings nicht gekommen. Das All-in-One-Konzept überzeugt, zudem ist Logi Doch platzsparend und effizient und gefällt durch das hübsche Design. Gleichzeitig ist die Audio-Ein- und Ausgabe nur mittelklassig, und auch sonst finden wir einige Punkte, die uns nicht vollends überzeugen. Welche das sind, und was Logi Dock im Detail alles kann und bietet, kann man entweder in der aktuellen Printausgabe oder aber online unter diesem Link nachlesen. (mw)