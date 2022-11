Die besten Black Friday Deals 2022

(Quelle: Depositphotos.com)

25. November 2022 - Bei Brack.ch gibt es Fernseh-Schnäppchen, bei Digitec reduzierte Gaming-Hardware, bei Interdisccount eine SBB-Tageskarte für zwei Personen und bei Techmania den Samsung-Beamer The Freestyle gut 30 Prozent günstiger. Wir haben uns am Black-Friday-Morgen auf den Online-Shops der Schweizer IT- und UE-Händler umgesehen und die spannendsten Black Friday Deals zusammengesucht.

Brack.ch: Wer auf der Suche nach einem neuen TV ist, dem sei ein Besuch bei



Digitec.ch: Bei



Interdiscount.ch: Im letzten Jahr verscherbelte



Auch Media Markt hat bereits die ganze Woche schon Black Friday und bewirbt etwa das Macbook Air mit M1 Chip, 8 GB RAM und 256 GB SSD für 829 statt 999 Franken sowie den iMac mit M1 und 8/256 GB für 1111 statt 1439 Franken. Für 399 anstatt 450 Franken gibt es zudem das iPhone 11 mit 64 GB. Ebenfalls gefunden haben wie Microsoft Xbox Series S für 199 statt 270 Franken, ausserdem verkauft Media Markt Xbox-Controller für 39 statt 70 Franken. Stark rabattiert ist zudem der Gaming-Monitor Open 25i mit 24,5-Zoll-Diagonale und Full HD für 99 statt 250 Franken.