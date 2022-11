Leaks: Titan und runde Kanten fürs 2023-iPhone

(Quelle: Apple)

22. November 2022 - Die eckigen Kanten auf der Rückseite des iPhones sollen bereits mit dem 2023-Modell schon wieder der Vergangenheit angehören. Ausserdem könnte das iPhone in Version 15 erstmals ein Gehäuse aus Titan bekommen.

Das 2023 erscheinende iPhone soll sich designtechnisch wieder recht stark von den Modellen der vergangenen Jahre abheben. Statt dem Design der letzten Modelle mit den eckigen Kanten an der Rückseite des Gerätes sollen die Kanten an der Rückseite beim 2023-Modell wieder abgerundet werden. Und eine weitere grosse Neuerung soll anstehen: Erstmals soll Apple beim Gehäuse des iPhones auf Titan setzen, wie "Macrumors" mit Bezug auf den Twitter-Leaker ShrimpApplePro berichtet Die abgerundeten Kanten gab es erstmals beim iPhone 6 (Bild links), mit dem Design des iPhone 12 kehrte man wieder zu den eckigen Kanten zurück und behielt diese bis zum aktuellen Modell iPhone 14 bei (Bild rechts). Wenn den Gerüchten des in der Vergangenheit richtig liegenden Leakers Glauben geschenkt werden darf, ist das kantige Design nach drei Generationen nun bereits wieder Vergangenheit. Was jedoch bleiben soll, ist das Glas auf der Rückseite des Gerätes.