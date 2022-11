Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 überzeugt bei Grafikleistung

(Quelle: Qualcomm)

22. November 2022 - Der Snapdragon 8 Gen 2 soll noch dieses Jahr in den ersten Smartphones verbaut werden und verspricht laut ersten Testergebnissen besonders bei Grafikanwendungen eine erstklassige Leistung.

Erst kürzlich hat Qualcomm seinen neuesten Smartphone-Prozessor, den Snapdragon 8 Gen 2, vorgestellt. Dieser ist für rechenintensive Anwendungen wie Video-Renderings oder anspruchsvolle Games vorgesehen und soll noch dieses Jahr in den ersten Smartphones verbaut werden ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun liegen die Ergebnisse der ersten Benchmark-Tests vor.Mittels einem sogenannten QRD (Qualcomm Reference Design), also einem Smartphone, das dem typischen Oberklassengerät sehr ähnlich ist, konnte "Computerbase" den Prozessor auf seine Leistung überprüfen . Die Ergebnisse überzeugen: Der Snapdragon 8 Gen 2 erreicht bei der einzelnen Kernleistung einen Score von 1493 Punkten. Damit führt er sämtliche Android-Chips an, muss sich aber von Apple-Chips immer noch geschlagen geben. Bei der Multi-Core-Leistung wird der Prozessor dann aber mit 5557 Punkten bewertet. Damit schlägt er auch den Grossteil der Apple-Chips, einzig und allein Apples A16 Bionic hat noch die Nase vorn.Auch gegenüber dem Snapdragon 8 der ersten Generation konnte sich der Prozessor bezüglich seiner Leistung deutlich steigern. Zurückzuführen sei dies unter anderem auf den Wechsel von einer 1+3+4-Konfiguration hin zu einer 1+4+3-Konfiguration und einem zusätzlichen Performance-Kern.Besonders stark schneidet der Snapdragon 8 Gen 2 wie vom Hersteller versprochen aber in Grafikanwendungen ab. So schneidet er beim Aztec-Ruins-Test mit 1440p um 23 Prozent besser ab als Apples-A15-Bionic-Chip. Auch im 3D-Mark-Test kann der Prozessors mit 3729 Punkten die besten Werte erzielen. (rf)