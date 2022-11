Microsoft Create im Preview Status

(Quelle: Microsoft)

11. November 2022 - Mit Create möchte Microsoft End- und Businesskunden ein Tool an die Hand geben, um verschiedenste Dinge zu gestalten.

Microsoft hat angekündigt, dass Microsoft Create jetzt offiziell Preview Status hat. Create soll laut Microsoft "der ultimative Startpunkt für Kreative" werden. Mit Create sollen Flyer, Einladungen, Karten, aber auch Bilder und Videos, die für Social Media vorgesehen sind, erstellt und bearbeitet werden. Microsoft stellt verschiedene Vorlagen zur Verfügung und das neue Programm richtet sich auch an User, die keine Erfahrung im Gestalten oder der Content-Produktion haben.Create kann über diesen Link abgerufen werden und ist zur Zeit nur in englischer Sprache verfügbar. Wenn man auf den jeweiligen Projekttyp klickt, gelangt man in die entsprechende Webanwendung in welcher Eigenschaften wie Schriftarten, Bilder, Farben und Animationen angepasst werden können. Wählt man beispielsweise Instagram Story aus, wird man zu Clipchamp weitergeleitet. Wählt man hingegen eine Präsentation, wird man zu Powerpoint weitergeleitet. Da die Software sich noch in der Preview-Phase befindet, sind die Entwickler froh um Feedback, welches oben im Menü-Reiter abgegeben werden kann. (adk)