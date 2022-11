Instagram erlaubt terminierte Posts und Reels

8. November 2022 - Was bisher nur unter Zuhilfenahme von zusätzlichen Tools und Services möglich war, lässt sich künftig direkt in der Instagram-App erledigen: Bilder, Bildstrecken und Reels zu einem bestimmten vorgeplanten Zeitpunkt veröffentlichen. Dies gilt indes nur für Professional Accounts.

Wer auf Instagram Inhalte nicht sofort, sondern zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt publizieren wollte, musste bisher zum Facebook Creator Studio oder zu Dritthersteller-Services wie Hootsuite greifen. Jetzt beginnt Instagram mit dem Rollout einer neuen Funktion, die das Terminieren von Posts und Reels direkt in der Instagram-App erlaubt, und zwar bis zu 75 Tage im Voraus. Das Feature konnten ausgewählte User in den letzten Wochen testen, nun soll es nach und nach für Inhaber von Professional Accounts allgemein verfügbar werden. Instagram hat die Neuerung offiziell angekündigt Der Veröffentlichungstermin wird dabei während des Erstellen des neuen Inhalts festgelegt. Nach der Auswahl der Bilder oder des Videos tippt man auf "Advanced Settings" und nimmt die gewünschten Termineinstellungen unter "Schedule this post" vor. Eine Übersicht über die terminierten Inhalte findet sich unter "Scheduled content" im Hamburger-Menü des Profils. Testen konnten wir die geplante Veröffentlichung selbst noch nicht, der Rollout scheint erst angelaufen zu sein.Eine weitere Instagram-Neuerung sind Achievements, die man für besonders gut gelungene Reels erhält. Punkten kann man durch Kollaboration mit einem anderen Creator, durch interaktive Elemente in der Reel, durch die Nutzung von trendenden Audiobegleitungen und Effekten und durch das Posten von mehr als einer Reel pro Woche. Hat man ein Achievement erreicht, informiert Instagram darüber. (ubi)