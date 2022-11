Hackathon Thurgau lädt zum Mitmachen ein

1. November 2022 - In gut einem Jahr wird der erste Hackathon Thurgau in der Kanti Romanshorn über die Bühne gehen. Neben tollen Challenges und kostenloser Verpflegung gibt es auch Preise im Wert von 10'000 Franken zu gewinnen.

Vom 7. bis 9. Oktober 2023 findet der erste Hackathon Thurgau statt. Während drei Tagen werden die Teilnehmenden zu aktuellen technischen Fragestellungen – sogenannten Challenges – an der Kanti Romanshorn Lösungen entwickeln. Organisiert wird der Event von der Thurgauer Kantonalbank und dem Thurgauer Technologie Forum, mit Unterstützung durch Noser Engineering.Insgesamt gibt es dabei drei Challenges zu absolvieren. Die drei Challengepartner Tour de Suisse, TKB und EKT stellen je eine Challenge bereit, die es von den Teilnehmern zu lösen gilt. Das Resultat wird dann von einer professionellen Jury bewertet und die Gewinner jeder Challenge dürfen Hauptpreise im Wert von 10'000 Franken entgegennehmen. Darüber hinaus bietet der Thurgauer Hackathon auch eine Jugend-Challenge, die für U23-Teilnehmer gedacht ist. Open Data Government stellt diese Challenge bereit. Bezüglich Unterkunft ist gesorgt: In der Nähe der Kanti Romanshorn befindet sich eine Jugendherbe. Weiter besteht auch die Möglichkeit, mit Matte und Schlafsack in der Kanti selbst zu campen. Auch an der Verpflegung soll es nicht scheitern, sämtliches Essen und Trinken ist kostenlos, inklusive warme Mahlzeiten.Mehr Informationen zu den Challenges, den Preisen und dem Zeitplan findet sich auf der Webseite des Hackathon Thurgau. Dort kann man sich auch gleich für den Event anmelden. (rf)