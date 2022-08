Sechs Gewinner am Hackathon Bärnhäckt 2022

Das Team "Inova:h4ck0rz" wusste mit seiner Lösung zu digitalen Arztrezepten zu überzeugen und schaffte es damit auf den ersten Platz von Bärnhäckt 2022. (Quelle: Bärnhäckt) Sechs Gewinner am Hackathon Bärnhäckt 2022

(Quelle: Bärnhäckt)

30. August 2022 - Mit über 100 Teilnehmern und 21 Challenges wurde am vergangenen Wochenende der Hackathon Bärnhäckt 2022 durchgeführt. Ausgezeichnet wurden insgesamt sechs Teams für ihre Lösungsansätze.

Am letzten Wochenende fand in Bern die fünfte Ausgabe von Bärnhäckt statt. Dabei stellten sich über 100 Hacker den 21 Challenges des Hackathon, der von der Berner Fachhochschule für Wirtschaft, Garaio, Nexplore, Substring sowie den Privatpersonen Bernhard Wyss und Marcel Spring initiiert wurde. Die innovativsten Lösungen wurden schliesslich von Publikum und Jury, die sich heuer aus Unternehmer und Investor Jürg Schwarzenbach, Be-Like-Grace-Gründerin Brigitte Hulliger und Unternehmer sowie Digitalisierungsberater Pascal Sieber zusammensetzte, prämiert. Fünf Lösungen wurden von der Jury ausgezeichnet, während das Publikum einen Preis vergeben durfte.



Den ersten Platz machte dabei das Berner Team "Inova:h4ck0rz" mit seiner Lösung zu digitalen Arztrezepten – eine Challenge von Mimacom. Der zweite Platz ging an das Team "); drop table users", das mit einer Lösung für die Challenge der Jungfraubahnen überzeugte. Den dritten Platz erarbeitete sich "NetworkingChallenged", die das Networking-Problem von Be Like Grace lösten, während das Team "FirstInEigerOut" den vierten Rang erreichte, indem es ebenfalls die Challenge der Junfraubahnen löste. Auf dem Platz fünf folgte das Team "Fründinne" mit der Challenge Hardware Hack. Und das Hackerteam "D1 – Adventure" gewann schliesslich den Publikumspreis. (abr)