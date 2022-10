Schweizer Informatiker gehören zur Weltspitze

Schweizer Informatiker gehören zur Weltspitze

(Quelle: Swiss Skills)

18. Oktober 2022 - An den Berufsweltmeisterschaften 2022 in Südkoren traten unter anderem die besten Informatiktalente der Welt gegeneinander an. Die Schweiz konnte gleich drei Medallions of Excellence abräumen.

Die Schweizer Berufsbildung geniesst einen guten Ruf und konnte diesen kürzlich an den Berufsweltmeisterschaften 2022 in Südkorea bestätigen. Die drei Schweizer Informatiker EFZ Sven Gerber, Thomas Gassmann und Tom Diggelmann konnten je ein Medallion of Excellence gewinnen und das trotz starker Konkurrenz. "Die internationale Konkurrenz war in diesem Jahr ausserordentlich stark. Dies zeigt auf, welche zentrale Bedeutung das Thema ICT in den aufstrebenden Wirtschaftsnationen hat. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Schweiz der Berufsbildung einen hohen Stellenwert einräumen", kommentiert Serge Frech, Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Schweiz.



Am erfolgreichsten schnitt Sven Gerber aus Röthenbach (BE) ab, er erreichte in der Kategorie IT Network Systems Administration den 4. Rang und lag lediglich drei Punkte hinter dem Bronze-Gewinner. Begleitet wurde er vom Experten Thushjandan Ponnudurai. ETH-Student und zweifacher Schweizermeister Thomas Gassmann hingegen tritt in der Kategorie IT Software und Business Solutions an. Mit der Hilfe des Experten Claudio Violi erreichte er den 6. Rang. Der dritte und letzte Gewinner, Tom Diggelmann, wurde von Manuel Schaffner unterstützt und erreichte in der Kategorie Web Technologies den 7. Platz – hilfreich war hier sicherlich seine Arbeitserfahrung als Full Stack Developer. (rf)