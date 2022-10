Über 43'000 Tonnen Elektroschrott gesammelt

(Quelle: Swico)

26. Oktober 2022 - 8,5 Millionen ausgediente Smartphones, Computer, Fernseher und andere Elektrogeräte landeten 2021 in den Swico-Sammelstellen und weiteren Rückgabeorten. Pro Kopf hat sich der entsorgte Elektroschrott in den vergangenen 30 Jahren verdreifacht.

Rund 43’235 Tonnen Elektronikschrott wurden in der Schweiz im vergangenen Jahr von Swico Recycling Partnern gesammelt, wie Swico Recycling mitteilt. Dies entspricht in etwa 8,5 Millionen Geräten, die 2021 an den fast 600 offiziellen Sammelstellen sowie weiteren 6000 Rückgabeorten abgegeben wurden. Die Recyclingquote liegt laut dem Betreiber des nationalen Rücknahmesystems für Altgeräte aus den Bereichen Informatik, Unterhaltungselektronik, Büro, Kommunikation, grafische Industrie sowie Mess- und Medizinaltechnik hierzulande damit bei 95 Prozent, was eine weltweite Spitzenleistung sein soll.Gleichzeitig zeigen die Zahlen von Swico Recycling, dass der entsorgte Elektroschrott seit 1994 von fünf auf über 15 Kilogramm pro Einwohner gestiegen ist. Es werden also immer mehr ausgediente Computer, Smartphones oder TV-Geräte entsorgt. Trotzdem horten Schweizerinnen und Schweizer zu Hause aber offenbar nach wie vor viele Elektrogeräte, wie SENS eRecycling kürzlich verlauten liess ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Die Entsorgung und das Recycling von Elektroaltgeräten soll in der Schweiz auf jeden Fall innovativ und ökologisch bleiben, nicht zuletzt dank einem Umwelt-Innovationsfonds, den Swico Recycling betreibt. "Unserem System sind Hersteller und Importeure angeschlossen. Dadurch arbeiten wir effizient, können den Recyclingbeitrag niedrig halten, Reserven bilden und für die Ökologie viel leisten", fasst Judith Bellaiche, Geschäftsführerin von Swico Recycling, zusammen. (mv)