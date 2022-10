MacOS 13, iPadOS 16.1 und iOS 16.1 sind fertig

(Quelle: Apple)

19. Oktober 2022 - Die Releasekandidaten für die neuen Apple-Betriebssysteme sind bereit. Developer können die finale Version von MacOS 13 Ventura, iPadOS und iOS 16.1 ab sofort testen, das breite Apple-Publikum kommt am 24. Oktober in den Genuss der neuen Versionen.

Die neuen Versionen von Apples Betriebssystemen für Mac, iPad und iPhone liegen als Releasekandidaten vor. Entwickler können sie ab sofort herunterladen, Teilnehmer des öffentlichen Beta-Programms dürften bald folgen. Die allgemeine Verfügbarkeit hat Apple auf den 24. Oktober angesetzt. Weiter stehen auch neue Versionen von TvOS (16.2) und WatchOS (9.1) kurz vor der Veröffentlichung.Mit einem Release am 24. Oktober käme das verspätete iPadOS 16 gerade noch rechtzeitig vor der Auslieferung der neuen iPad-Modelle am 26. des Monats ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Probleme hatte Apple offenbar besonders mit dem neuen Feature Stage Manager, das auch Teil von MacOS 13 Ventura ist. Vielleicht deshalb kommt es bei iPadOS gar nicht erst zu einer Version 16.0, sondern der Hersteller startet gleich mit 16.1. Auf jeden Fall nähert sich Apples Tablet-OS damit noch mehr dem OS für den Mac an, oder umgekehrt.Im Gegensatz zu iPadOS 16, das die Software-Basis für das neue iPad Pro mit M2 bildet und Features wie die Schwebefunktion für den Apple Pencil ermöglicht, kommt MacOS 13 Ventura ohne neue Mac-Hardware auf den Markt. Neben dem Stage Manager bietet Ventura Verbesserungen bei der Suche und für die Mail-App sowie bessere Performance für den Safari-Browser. iOS 16.1 unterstützt den kürzlich verabschiedeten Smart-Home-Standard Matter und zeigt Live-Aktivitäten auf dem Lockscreen an. (ubi)