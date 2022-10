iOS 16 und watchOS 9 erhalten ein Update

11. Oktober 2022 - Mit kleineren Updates für die iPhone- und Apple Watch-Betriebssysteme reagiert Apple auf Fehler, die Nutzer gemeldet haben.

Apple rollt das Update 16.0.3 für das Mobile-Betriebssystem iOS aus. Gleichzeitig wird auch watchOS auf Version 9.0.2 aufdatiert. Beide Updates beheben eine Reihe an Fehlern, die Nutzer gemeldet haben.Mit iOS 16.0.3 sollen Benachrichtigungen von Apps und Anrufe auf den Pro- und Max-Modellen des iPhone 14 nun wieder regulär ohne Verspätung angezeigt werden. Ebenfalls für die Pro- und Max-Modelle wurde ein Fehler behoben, bei dem die Kamera-Modi nur sehr langsam wechselten und für alle Modelle wurden Einstellungsfehler am Mikrofon bei der Nutzung von Carplay behoben. Und zuletzt soll die Mail-App an Stabilität gewonnen haben und nicht mehr abstürzen, wenn falsch formatierte E-Mails im Postfach landen.Im Betriebssystem der Apple Watch wurden vier Bugs entfernt. So soll Spotify wieder reibungslos Songs auf der Uhr streamen, der Schlummermodus kann bei Nutzern von Assistivetouch wieder korrekt gelöscht werden, sämtliche Fitness- und Wallet-Daten werden nun wieder richtig synchronisiert und ein Mikrofonfehler, der zur unerwünschten Abschaltung des Mikrofons führte, wurde behoben. (rf)