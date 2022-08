In sämtlichen Apple-Betriebssystemen klaffen Sicherheitslücken

18. August 2022 - Da in sämtlichen Apple-Betriebsystemen Sicherheitslücken klaffen, stellt das Unternehmen kurz vor dem Release von iOS 16 noch Sicherheitsupdates für masOS, iOS und iPadOS bereit.

Unmittelbar vor dem Release von iOS 16 und iPadOS 16 stellt Apple noch Updates für macOS, iOS und iPadOS bereit. Grund für die Updates sind Sicherheitslücken, die "möglicherweise bereits aktiv ausgenutzt werden", so Apple. Es handelt sich also um obligatorische Sicherheitsupdates, die schnellstmöglich installiert werden sollten.Alle drei Updates beheben dieselben zwei Sicherheitslücken. Erstere Schwachstelle mit der Bezeichnung CVE-2022-32893 bezieht sich auf einen Webkit-Fehler, der die Ausführung von beliebigem Code über bösartige Webinhalte ermöglicht. Bei der zweiten Schwachstelle handelt es sich um eine Sicherheitslücke auf Kernel-Ebene. Diese Lücke mit der Bezeichnung CVE-2022-32894 ermöglicht es nicht autorisierten Anwendungen, beliebigen Code mit Kernel-Rechten auszuführen. Mehr Informationen stellt Apple auf seinem Security-Blog bereit.Da sich die Sicherheitslücken in dem zugrunde liegenden Code befinden, den Apple regelmässig und ausgiebig nutzt, empfiehlt es sich die Updates schnellstmöglich zu installieren. Es handelt sich um die Versionen macOS 12.5.1, iOS 15.6.1 und iPadOS 15.6.1. (rf)