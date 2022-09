iOS 16 wird am 12. September veröffentlicht

(Quelle: Apple)

8. September 2022 - Am Montag, 12. September, wird Apple die neue Version 16 von iOS bereitstellen. Ebenfalls an dem Tag erscheinen wird Watch OS 9. iPad OS 16 lässt noch etwas auf sich warten.

Apple hat im Rahmen der Vorstellung des iPhone 14 auch angekündigt, dass das neue iOS 16 ab Montag 12. September zum Download bereitstehen wird. Das Update wird für alle iPhones, die im Jahr 2017 oder später erschienen sind, verfügbar sein – also ab dem iPhone 8 respektive dem iPhone SE der 2. Generation.Ebenfalls am 12. September erscheinen wird Watch OS 9. Das neueste Uhren-Betriebssystem ist für die Apple Watch Series 4 oder neuer gedacht. Wie iOS 16 und Watch OS 9 wurde zudem auch TV OS 16 als Release Candidate veröffentlicht, weshalb man davon ausgehen kann, dass auch für Apple TV ein neues Betriebssystem per 12. September bereitsteht. Für iPads wird es allerdings noch etwas länger dauern, iPad OS wird in der Version 16 erst im Oktober erscheinen, genauso wie Mac OS Ventura. Das hat Apple auf seinen Websites entsprechend angekündigt. (mw)