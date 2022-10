Mac Pro 2023 könnte mit 48 CPU- und 160 GPU-Kernen kommen

(Quelle: Apple)

4. Oktober 2022 - Genaues ist über den auf 2023 erwarteten neuen Mac Pro noch nicht bekannt. Medien spekulieren jedoch, dass das Modell mit einem M2-Extreme-Chip mit bis zu 48 CPU- und 160 GPU-Kernen sowie bis zu 384 GB RAM ausgestattet sein könnte.

Apple schafft es mit der auf Ende 2022 in Aussicht gestellten Transition der gesamten Mac-Palette auf Apple Silicon nicht ganz: Die neue Generation des Spitzenmodells Mac Pro soll erst 2023 auf den Markt kommen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Welcher Chip den neuen High-Perfomance-Mac antreiben wird, ist noch nicht bekannt. Aufgrund der bisherigen Terminologie von Apple könnte man aber vermuten, dass er M2 Extreme heissen wird.Schon 2021 sprach "Bloomberg" ( via "9to5Mac" ) von einem künftigen Mac-Pro-Chip in zwei Varianten mit 20 oder 40 CPU-Kernen, davon 16 beziehungsweise 32 High Performance Cores. Dazu sollen 64 oder 128 GPU-Kerne kommen. "Macworld" nimmt in einem aktuellen Beitrag dagegen an, dass ein bisher nicht angekündigter M2 Extreme mit bis zu 48 CPU- und 160 GPU-Kerne ausgestattet sein könnte, dazu sollen bis zu 384 GB RAM auf dem Chip integriert sein. Der Autor extrapoliert diese Zahlen aus der M1-Familie, wo der nächsthöhere Chip (von M1 bis M1 Ultra) jeweils die doppelte Anzahl GPU-Kerne und das Doppelte an RAM enthielt. (ubi)