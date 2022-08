Apple-I-Prototyp für fast 700'000 Dollar verkauft

(Quelle: RR Auction)

31. August 2022 - Ein von Apple-Mitgründer Steve Wozniak handgelötetes und von Steve Jobs genutztes, nicht mehr vollständiges Apple-I Mainboard ging für mehr als 677'000 US-Dollar über die Auktionstheke.

In einer Auktion in den USA wurde ein Prototyp des ersten Computermodells von Apple , des Apple I, für nahezu 700'000 US-Dollar versteigert. Das Gerät gehörte einstmals dem Apple-Mitgründer Steve Jobs, der es auch tatsächlich genutzt haben soll, wie "Winfuture" meldet . Laut dem Auktionshaus RR Auction ging der Prototyp an einen Sammler aus der San Francisco Bay Area, der nicht namentlich genannt werden will, und die Summe von 677'196 Dollar erbrachte. Gleichentags wurden auch eine Visitenkarte von Steve Jobs für knapp 12'000 Dollar und viele weitere Steve-Jobs-Memorabilia versteigert.Genauer gesagt handelt es sich bei dem Auktionsposten nicht um einen kompletten Rechner, sondern um ein Mainboard, das angeblich vom zweiten Apple-Gründer Steve Wozniak von Hand bestückt und gelötet wurde. Das versteigerte Board ist jedoch nicht ganz komplett: Seit der Nutzung durch Jobs wurden einige ICs entfernt, und ein Teil der Platine ist abgebrochen. Jobs soll das Board vor rund 30 Jahren an den bisherigen Besitzer verschenkt haben, der es nun versteigern liess. Ursprünglich wurde die Platine unter anderem dazu gebraucht, einen Händler davon zu überzeugen, den Apple I ins Sortiment aufzunehmen – bevor dann nach der Zusage die ersten 50 kompletten Rechner in Produktion gingen. (ubi)