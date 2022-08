Apple-Event vom 7. September bestätigt

25. August 2022 - Gerüchte setzten den nächsten Apple-Event schon seit geraumer Zeit auf den 7. September an. Der Termin wird durch eine offizielle Einladung seitens Apple nun bestätigt.

Die Gerüchte kursierten schon seit geraumer Zeit, nun ist es offiziell bestätigt: Per Einladung lädt Apple zum nächsten Apple-Event vom 7. September. Viel mehr Informationen als das Datum liefert der Konzern allerdings nicht, was genau auf dem Plan steht, bleibt daher verborgen.Mit grosser Wahrscheinlichkeit dürfte am kommenden Event aber das neue iPhone vorgestellt werden. Dies berichtet unter anderem der gut informierte Insider Mark Gurman. Darüber hinaus ist der September-Event seit Jahren für die Vorstellung der neuesten iPhones reserviert. Gerüchte prophezeien, dass es im Modellsortiment ein paar Neuerungen geben dürfte ("Swiss IT Magazine" berichtete ). So soll das iPhone Mini zugunsten eines neuen iPhone Max abgeschafft werden. Dieses soll analog dem iPhone Pro über ein grösseres Display als das Basismodell verfügen. Weiter dürfe man mit einer Neuauflage der Apple Watch rechnen – inklusive einer neuen Version der Apple Watch SE und einer angeblich besonders robusten Rugged-Version. Zu guter Letzt soll auch ein neues iPad für den Einstiegsbereich und eine neue Generation der Airpods Pro auf dem Plan stehen. (rf)