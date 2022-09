Paypal macht Schluss mit kostenlosen Retouren

(Quelle: Paypal)

22. September 2022 - Bis anhin bot Paypal die Möglichkeit, dass man sich bis zu zwölf Mal pro Jahr die Retourenkosten nach einem Online-Einkauf rückerstatten lassen konnte. Dieser Service wird nun per Ende November eingestellt.

Wer seinen Online-Einkauf mit Paypal bezahlt, hatte bis anhin die Möglichkeit, sich die Rücksendekosten im Fall der Fälle durch Paypal rückerstatten zu lassen – falls die Retoure durch den Shop nicht ohnehin kostenlos war. In der Schweiz erstattete Paypal mit dem Service "Kostenlose Retouren" weltweite Versandkosten in der Höhe von bis zu 32 Franken zurück, und das bis zu zwölf Mal pro Jahr. Damit ist nun Schluss.Wie Paypal auf eine Anfrage von "Swiss IT Magazine" erklärt, können Paypal-Kunden noch bis zu 26. November, 23:59, kostenlose Rücksendungen beantragen. "Ab dem 27. November wird der Dienst eingestellt. Dies gilt auch für die Schweiz", lässt eine Paypal-Sprecherin verlauten. Als Begründung erklärt Paypal: "Wir haben uns entschieden, das Angebot 'Free Returns on Us' einzustellen, um unseren Fokus auf Produkte und Funktionen zu schärfen, die Kunden bequemere Möglichkeiten bieten, einzukaufen, später zu bezahlen und ihre Finanzen zu verwalten." (mw)