Firefox 105 veröffentlicht

21. September 2022 - Der Browser Firefox steht in der Version 105 zum Download bereit. Nebst geschlossenen Sicherheitslücken bringt der Release auch einige neue Funktionen.

Mozilla hat den Browser Firefox in der Version 105 vom Stapel gelassen. Der neueste Release bringt einige neue Funktionen mit. So findet sich etwa die Option, nur die aktuelle Seite aus der Druckvorschau heraus zu drucken, und auf Windows-Rechnern mit Touchscreen kann man nun mit zwei Fingern nach links oder rechts streichen, um im Vorlauf vorwärts respektive retour zu springen. Daneben wurde auch an der Performance des Browsers gearbeitet, insbesondere was die Suche angeht, genauso wie an der Stabilität. Und nicht zuletzt hat Mozilla mit Firefox 105 eine Reihe von Sicherheitslücken geschlossen. Einen Überblick über alle Neuerungen liefert Mozilla an dieser Stelle Nebst Firefox 105 hat Mozilla zudem den Mail-Client Thunderbird in der Version 102.3 lanciert, mit der einige Probleme behoben werden, etwa im Zusammenhang beim Import eines Kontos.Sowohl Firefox 105 als auch den neuesten Release 102.3 von Thunderbird finden sich wie immer in der gut sortierten Freeware-Library von «Swiss IT Magazine». (mw)