Replay TV bald nicht mehr ohne Werbung?

(Quelle: Swisscom)

14. September 2022 - Ab dem 4. Oktober 2022 kann man die Werbung im Replay TV bei Schweizer TV-Anbietern nicht mehr ohne Weiteres überspulen – es sei denn, man löst eine kostenpflichtige Zusatzoption. Swisscom, Sunrise und Teleboy nennen die Tarife.

Es wurde schon vor einiger Zeit angedroht: Die Zeiten, in denen man die Werbung beim Replay von TV-Sendungen beliebig überspulen kann, sind demnächst vorbei. Genauer gesagt gilt dies ab dem 4. Oktobrer 2022, wie Swisscom und Sunrise jetzt bestätigen. Grund dafür sind eine Branchenvereinbarung sowie angepasste rechtliche Rahmenbedingungen. TV-Anbieter müssen unter anderem eine höhere Gebühr fürs Replay TV an die TV-Sender abliefern.Bei Swisscom sieht es so aus: Kunden mit einem vollen Blue-TV-Abo mit 7-Tage-Replay können die Werbung im Replay TV bei rund 20 Privatsendern aus Deutschland und der Schweiz künftig nicht mehr ohne weiteres überspulen. Einige französisch- und italienischsprechende Stationen halten es gleich. Bei den übrigen Sendern bleibt Spulen weitestgehend wie bisher möglich. Die Sender können neu das Spulen bei Werbeausstrahlungen pro Sendestunde bis zu maximal vier Minuten unterbinden. Pro Werbeblock sind es maximal 130 Sekunden, die nicht übersprungen werden können.Wer bei Swisscom weiterhin ungehindert die Werbung überspulen will, muss die Option Replay Comfort abonnieren. Sie kostet monatlich 6.90 Franken und erlaubt, die Werbeblöcke per Knopfdruck punktgenau zu überspringen. Es wird zudem weder vor dem Beginn der Sendung eine Anfangswerbung noch beim Betätigen der Pausentaste eine statische Display-Werbung eingeblendet, wie es ohne Replay Comfort der Fall sein wird. Die Option kann jederzeit gebucht und mit einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt werden. Anders sieht es bei Swisscom-TV-Kunden aus, die in ihrem Abo nur über 30-Stunden-Replay verfügen, wie es etwa bei Blue TV Air der Fall ist: Sie können während Replay-Sendungen gar nicht mehr spulen.