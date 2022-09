Die 10 beliebtesten Gratis-Büro-Anwendungen

9. September 2022 - Für die meisten Aufgaben im Büro existieren höchst leistungsfähige Anwendungen aus dem Freeware- und Open-Source-Bereich. Wir stellen jene 10 Office-Programme vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Office-Anwendungen angeführt von Foxit PDF Reader, einer Alternative zum Adobe Reader, die mit vielen Extras aufwarten kann. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erreichten Adress Little, eine schlanke und einfach zu bedienende Adressverwaltung, sowie Zotero, ein leistungsfähiges Werkzeug für das Wissensmanagement, mit dem sich fast beliebige Informationen mit Schlagworten versehen und verwalten lassen.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Büro-Anwendungen präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)