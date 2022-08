Die 10 beliebtesten Gratis-Systemwerkzeuge

Die 10 beliebtesten Gratis-Systemwerkzeuge

26. August 2022 - Freeware-Tools ergänzen Windows in vielerlei Hinsicht. Wir stellen jene 10 Gratis-Utilities vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurde die Top 10 in der Kategorie Utilities angeführt von Crystal Disk Info, einem praktischen Werkzeug zur Diagnose und Überwachung von Festplatten. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten das Windows Admin Center, eine Systemverwaltung für Administratoren aus dem Hause Microsoft, wie auch DriverStore Explorer, eine Verwaltung für die diversen Windows-Treiber.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Systemtools präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)