Die 10 beliebtesten Gratis-Apps fürs Internet

12. August 2022 - Die wichtigsten Apps fürs Internet stehen kostenlos als Freeware oder Open-Source-Anwendung zur Verfügung. Wir stellen jene 10 Tools vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den letzten Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Internet-Anwendungen einmal mehr angeführt von Outlook Viewer, einer App für den Zugriff auf die PST-Dateien von Outlook. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten der Open-Source-Mail-Client Thunderbird wie auch der Opera-Webbrowser.



Die kompette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps fürs Internet präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)