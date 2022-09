Twitter testet Edit-Funktion

(Quelle: Twitter)

1. September 2022 - Das bei Twitter am meisten nachgefragte Feature aller Zeiten scheint seinen Weg auf die Plattform zu finden – Twitter testet derzeit die Edit-Funktion für Tweets.

Die Frage war in den letzten Jahren schon fast ein Politikum: Sollen Tweets editiert werden dürfen oder nicht? Twitter scheint nun endlich eine Antwort zu haben, Tweets dürften sich in Zukunft auch nach dem Veröffentlichen noch bearbeiten lassen. Zumindest testet das Unternehmen das Feature derzeit, wie einem Blogbeitrag von Twitter zu entnehmen ist. Veränderte Tweets werden dann mit einem "edited"-Tag versehen, damit alle User sehen können, dass die Kurznachricht nachträglich verändert wurde. Im Test hat man nach der Publikation des Tweets 30 Minuten Zeit, den Text noch zu bearbeiten, die genaue Ausgestaltung dieser Frist könnte sich aber auch noch ändern.Derzeit teste man den Edit-Button intern bei Twitter. Getitelt wird der Blog Post zwar mit dem wiederholten Verweis darauf, dass es sich lediglich um einen Test handle, dass dieser aber durchaus publikumswirksam der Öffentlichkeit präsentiert wird, lässt vermuten, dass man letztendlich wohl eher dazu neigt, das Feature in der Breite auszurollen. Schliesslich ist das Editieren von Tweets das am meisten nachgefragte Feature auf der Plattform, so das Unternehmen.Nachdem der interne Test abgeschlossen ist, sollen Abonnenten von Twitter Blue (die kostenpflichtige Premium-Subscription von Twitter) das Feature ebenfalls testen können. Dies soll in den kommenden Wochen geschehen. (win)