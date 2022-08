Twitter erweitert Spaces um Podcasts

27. August 2022 - Twitters Live-Audio-Feature Spaces wird um Podcasts erweitert. Vorläufig steht die Neuerung aber nur englischsprachigen Nutzern der Mobile-App zur Verfügung.

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat angekündigt, die als Spaces bekannten Live-Audio-Konversationen um Podcasts erweitern zu wollen. Wie die Macher in einem Blog-Beitrag mitteilen , wurde hierfür der Spaces Tab in der Mobile App ausgebaut. Das Redesign beinhaltet personalisierte Hubs, wo Audio-Inhalte nach spezifischen Themen wie News, Musik oder Sport gruppiert werden. Hier wird dann neben dem Zugriff auf Live Spaces oder aufgezeichnete Kommunikationen auch der Zugriff auf beliebte Podcasts aus aller Welt gewährt. Die Vorschläge sollen automatisch generiert werden und sich dem Verhalten der Anwender anpassen.Bei Twitter gibt man sich überzeugt, dass die Integration von Podcasts einem Bedürfnis entsprechen. So hätten eigene Erhebungen gezeigt, dass 45 Prozent der US-amerikanischen Twitter-Nutzer auch mindestens einmal pro Monat auch Podcasts hören würden. Vorläufig werden die Podcasts nur für englischsprachige Nutzer der iOS- und Android-App zur Verfügung gestellt. Wann die übrigen Nutzer in den Genuss der Podcasts kommen, ist offen. (rd)