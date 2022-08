Twitter lanciert Location Spotlights für Unternehmen

(Quelle: Twitter)

5. August 2022 - Location Spotlights heisst ein neues Twitter-Feature, mit dem Unternehmen ihre Kunden über Kontaktinformationen, Öffnungszeiten oder den Geschäftsstandort informieren können.

Location Spotlights heisst ein neues Feature beim Kurznachrichtendienst Twitter , das per sofort allen professionellen Anwendern weltweit zur Verfügung steht, wie die Macher in einem Blog-Beitrag mitteilen . Professionelle Nutzer mit einem physischen Standort haben damit die Möglichkeit, die Adresse, die Geschäftsöffnungszeiten oder auch andere Kontaktinformationen zu hinterlegen. Dazu wurde Google Maps integriert, womit ein Standort auf einer Karte angezeigt werden kann. Location Spotlights soll Kunden dabei helfen, schnell und unkompliziert via Mail, Telefon oder Twitter-Direktnachricht Kontakt aufzunehmen.Dazu hat Twitter weitere Features für professionelle Anwender angekündigt. Dazu zählt etwa Professional Home, eine Übersicht, die über die Performance Auskunft gibt und Möglichkeiten aufzeigt, diese zu verbessern. Daneben wurden nicht näher umschriebene Profile Spotlights angekündigt, mit denen sich potentielle Kunden zu Aktionen ermutigen lassen sollen. Ausserdem wurden neben neuen On-Demand-Kursen der Twitter Flight School mit "Taking Care of Business" eine neue Live-Workshop-Serie vorgestellt, die noch diesen Monat startet. Business-Anwender, die neu bei Twitter sind, sollen damit ein besseres Verständnis für die diversen Professionals-Funktionen bekommen. (rd)