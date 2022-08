Noch immer Probleme bei Postfinance-Kartenzahlungen

(Quelle: Postfinance)

26. August 2022 - Nach dem gestrigen Ausfall der Postomaten, des Online Bankings und auch von Twint, konnten die meisten Probleme behoben werden. Einzig die Postfinance-Kartenzahlung steht aktuell noch nicht zur Verfügung.

Postfinance hat seit gestern Nachmittag mit einer Reihe technischer Probleme zu kämpfen, welche mitunter die Postomaten, aber auch das Online-Banking oder den Bezahldienst Twint betrafen. Wie der Konzern via Twitter bekanntgab , standen die Systeme gestern Abend mit Ausnahme der Kartenzahlungen von Postfinance wieder zur Verfügung. Auch Zahlungen per Twint und Kreditkarte waren wieder möglich und ebenso funktioniert auch der Bargeldbezug am Postomat wieder.Wie eine Sprecherin heute Freitag morgen gegenüber dem Schweizer Fernsehen bestätigte , konnten die Probleme mit der Kartenzahlung bis anhin nicht behoben werden. Als Grund wurde ein nicht näher umschriebenes, technisches Problem genannt, dessen Ursache noch analysiert werde. Eine Cyberattacke könne man aber ausschliessen. (rd)