Microsoft testet Anzeigen im Microsoft Store

(Quelle: Microsoft)

25. August 2022 - Bereits im März hat Microsoft Pläne bezüglich der Integration von Anzeigen im Microsoft Store mitgeteilt. Die Umsetzung liess allerdings lange auf sich warten, das Projekt geht erst jetzt in die Testphase.

Der Microsoft Store sorgte im letzten Halbjahr für ordentlichen Tumult. Einerseits stiessen die geplanten Einschränkungen für Entwickler auf harsche Kritik, so dass sie im Juli zurückgezogen respektive erstmals verschoben werden mussten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Andererseits kündigte Microsoft im März eine Vielzahl an geplanten Änderungen für den Microsoft Store auf Windows 10 und 11 an, darunter befanden sich auch Pläne zu Anzeigen. Nach mehreren Monaten Wartezeit ist Microsoft nun endlich bereit, Anzeigen in seinem Marktplatz zu testen.Das Projekt für die Einführung der Anzeigen, das den Namen Microsoft Store Ads trägt, folgt der gleichen Idee, die Apple und Google in ihren Stores bereits umsetzen. Wenn Nutzer nach einer bestimmten App suchen, zeigt der Store kontextbezogene Anzeigen an, die zudem auf das jeweilige Nutzerverhalten zugeschnitten sind. Darüber hinaus bietet Microsoft über den "Ad"-Badge Entwicklern die Möglichkeit, für ihre Projekte zu werben. Gleichzeitig können Kunden so weitere Inhalte entdecken, die ihnen gefallen könnten.Microsoft weist in der Mitteilung darauf hin, dass nur Entwickler mit veröffentlichten Inhalten bei der Testphase teilnehmen dürfen. Dafür müssen Entwickler ein spezielles Formular an Microsoft übermitteln und auf eine Einladung warten. (rf)