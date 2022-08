AMD-Chips sind von einer Schwachstelle befallen

(Quelle: Shuo – stock.adobe.com)

11. August 2022 - Sicherheitsforscher weisen auf eine Sicherheitslücke namens SQUIP hin. Diese steht im Zusammenhang mit der SMT-Technologie und klafft deshalb in beinahe allen AMD-Chips.

Ryzen 3 1200

Ryzen 3 1300X

Ryzen 3 2300X

Ryzen 5 3500

Ryzen 5 3500X

Athlon Gold 3150G/GE

Athlon Gold 4150G/GE

In AMD-CPUs klafft eine Schwachstelle, wie der Chip-Hersteller unter Berufung auf Sicherheitsforscher selbst mitteilt . Die Sicherheitslücke namens SQUIP (Scheduler Queue Usage Interference Probing) steht im Zusammenhang mit den Multi-Scheduler-Warteschlangen in CPUs, weshalb sämtliche Chips von AMD mit Simultaneous-Multi-Threading-Technologie (SMT) betroffen sind – also beinahe das gesamte Portfolio. Ausnahmen bilden folgende Chips:Intel-Chips sind von der Schwachstelle nicht betroffen, da Intel bei seinen Chip-Architekturen auf einen einzigen Scheduler vertraut. Weiter kommt auch Apple mit einem blauen Auge davon: Die Cupertiner verwenden zwar in ihrem M1-Chip auch einen Multi-Scheduler, verzichten aber auf SMT-Technologie, weshalb sie ungeschoren davonkommen.Zur Entschärfung der Schwachstelle empfiehlt AMD Softwareentwicklern auf bestehende und bewährte Methoden zurückzugreifen. Als Beispiele nennt der Chip-Hersteller zeitkonstante Algorithmen und die Vermeidung von geheimnisabhängigen Kontrollflüssen. (rf)