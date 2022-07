ETH-Forschende entdecken schwerwiegende Sicherheitslücke in Intel- und AMD-Chips

13. Juli 2022 - Unter dem Name Retbleed machen ETH-Forschende eine schwerwiegende Sicherheitslücke in Mikroprozessoren der Marktführer Intel und AMD publik. Über den Speicher der Prozessoren lassen sich per Return-Befehle sicherheitskritische Informationen wie Passwörter abgreifen.





Die Sicherheitslücke gründet in vorgezogenen und spekulativen Rechenschritten von CPUs. Bekanntlich lassen sich mit den CPU-Prozessorarchitekturen von heute Berechnungen vorziehen und gleichzeitig ausführen. "Eine CPU kann die Anweisung in einer anderen Reihenfolge als der Programmreihenfolge ausführen, um die Rechenleistung zu verbessern", wie Kaveh Razavi erklärt. Sogenannte spekulative Rechenschritte versuchen also in die Zukunft zu blicken und ziehen bestimmte Rechenschritte vor, bevor klar ist, ob sie tatsächlich gebraucht werden. "Dabei raten die CPUs, welche Richtung sie an einer Verzweigung einschlagen sollen und führen die Anweisungen aufgrund ihrer Vermutung spekulativ aus." ETH-Forschende haben eine schwerwiegende Sicherheitslücke im Herz eines jeden Rechners entdeckt. Die Schwachstelle erhält den Namen Retbleed und betrifft Mikroprozessoren der Marktführer Intel und AMD . Damit sind beinahe sämtliche Computer weltweit betroffen. Es braucht jedoch tiefgehendes Computerfachwissen, um die Lücke auszunutzen, wie der Doktorand Johannes Wikner und der ETH-Professor Kaveh Razavi, die zusammen die Sicherheitslücke entdeckt haben, betonen.Die Sicherheitslücke gründet in vorgezogenen und spekulativen Rechenschritten von CPUs. Bekanntlich lassen sich mit den CPU-Prozessorarchitekturen von heute Berechnungen vorziehen und gleichzeitig ausführen. "Eine CPU kann die Anweisung in einer anderen Reihenfolge als der Programmreihenfolge ausführen, um die Rechenleistung zu verbessern", wie Kaveh Razavi erklärt. Sogenannte spekulative Rechenschritte versuchen also in die Zukunft zu blicken und ziehen bestimmte Rechenschritte vor, bevor klar ist, ob sie tatsächlich gebraucht werden. "Dabei raten die CPUs, welche Richtung sie an einer Verzweigung einschlagen sollen und führen die Anweisungen aufgrund ihrer Vermutung spekulativ aus."