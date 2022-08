Whatsapp macht auf Privatsphäre

10. August 2022 - Um die Privatsphäre seiner Nutzer stärker zu schützen, will Whatsapp drei neue Privacy-Features einführen, wenn es nach einem Facebook-Post von Mark Zuckerberg geht.

Whatsapp will verstärkt dafür sorgen, dass die Nachrichten der User vor unbefugten Zugriffen geschützt werden und so die Privatsphäre gewahrt bleibt. Dazu will das Meta-Unternehmen drei neue Privacy-Features einführen, wie Meta-Chef Mark Zuckerberg in einem vielfach kommentierten Facebook-Post sowie auf Twitter ankündigt.User sollen künftig bestimmen können, wer den Online-Status sehen kann und wer nicht. Dabei lässt sich generell verbergen, wenn man online ist, oder man kann die Option "Same as Last Seen" wählen. Dann ist der Online-Status nur für diejenigen Kommunikationspartner einsehbar, die auch den Last-Seen-Status sehen können. Umgekehrt gilt das Gleiche: Nur der Status von anderen Whatsapp-Usern, die Einblick in den eigenen Status haben, wird angezeigt. Dieses neue Feature ist in einer Beta von Whatsapp für iOS bereits aufgetaucht.