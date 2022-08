Samsung veröffentlicht One UI 5

(Quelle: Samsung)

8. August 2022 - Ausgewählte Betatester können ab sofort die Benutzeroberfläche One UI 5 aus dem Hause Samsung herunterladen. Sie setzt auf dem Betriebssystem Android 13 auf.

Die Besitzer eines Samsung-Galaxy-Smartphones der Reihe S22 sind ab sofort in der Lage, die Nutzeroberfläche One UI 5 zu testen. Dies gilt zumindest für die Nutzer in Deutschland und Südkorea. Wann auch die User anderer Länder und anderer Geräte Zugriff auf die Software erhalten, ist derzeit unklar. Beim Roll-out handelt es sich allerdings noch um eine Beta-Version.Zu den Neuerungen unter One UI 5 gehören gemäss einem Bericht von "Golem" eine erweiterte Farbpalette sowie die Möglichkeit, Widgets übereinander zu legen. Zudem könne künftig für jede Anwendung eine eigene Spracheinstellung gewählt werden, so dass die Apps in unterschiedlichen Sprachen verwendet werden können. (af)