Die 10 beliebtesten Gratis-Video-Anwedungen

29. Juli 2022 - Für die Bearbeitung, Verwaltung oder Konvertierung von Videos existieren jede Menge leistungsfähige Open-Source- und Freeware-Applikationen. Wir stellen jene 10 Anwendungen vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Video einmal mehr angeführt von Shotcut, einem Open-Source-Video-Editor mit vielen Extras. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten das vielseitige Konverter-Tool XMedia Recode wie auch VLC, der Alleskönner unter den Multimedia-Playern.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Video-Anwendungen präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)