Die 10 beliebtesten Gratis-Grafikanwendungen

8. Juli 2022 - Für die Bearbeitung und Verwaltung existieren unzählige kostenlose Open-Source- und Freeware-Anwendungen. Wir stellen jene 10 Grafik-Tools vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Freeware-Charts in der Kategorie Grafik angeführt von Webp Converter, einem praktischen Konvertierungswerkzeug zur Umwandlung von JPEG- und PNG- in WEBP-Dateien. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Quick Imagge Comment, ein Tool für die Bearbeitung der EXIF-Daten in Fotos, sowie FindSameImagesOK, eine Anwendung, mit der sich Bilder-Duplikate aufspüren lassen.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Grafikanwendungen präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)